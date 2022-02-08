Лева требует внимания: Арзамасова в вязаном платье прервала домашнюю съемку, чтобы успокоить сына

Актриса решила снять видео и ответить на вопросы поклонников. Но малыш Лев ее прервал.

Лиза Арзамасова является известной российской актрисой. Она прославилась после съемок в сериале «Папины дочки». Теперь в ее копилке десятки ярких ролей. Обычно Лиза редко дает интервью.

По этой причине, ей удавалось длительное время скрывать свои отношения с Ильей Авербухом. Теперь влюбленные уже не только стали мужем и женой, но и воспитывают общего ребенка — сына Льва.

Не так давно Арзамасова провела отпуск с мужем в Дубае. Несколько недель они наслаждались теплой погодой. А теперь актриса постоянно находится дома с сыном. Она делится трогательными кадрами с прогулок. Но 8 февраля артистка решила ответить на вопросы фанатов. Лиза в вязаном платье оверсайз предстала на кухне, где начала снимать видео. Она позировала на фоне стильной современной мебели в пудровом цвете.

Но в какой-то ее момент прервал плачь сына. Она сразу побежала с улыбкой к Леве. Успокоив кроху актриса вернулась, но тут же заново раздались критик и плачь. Лиза вернулась уже с радионяней в руке.

«Связь с важным человеком», — отметила она.

«Пробую осуществить обещанное. В первом видео объединила ответы на вопросы про „публичность и откровенность“. Нервничаю, будто все, кто задавал вопросы, сидят напротив меня на кухне. Спрятаться за написанным текстом оказалось легче, конечно, чем говорить. Текст можно сто раз переписать, а потом отредактировать. Но! Буду вместе с вами учиться. Так что вы — мои учителя в данном случае. В следующем видео — ответы на следующую порцию вопросов, но если слушать меня труднее и нуднее, чем читать, пишите без стеснений, прямо! Тогда перейдем на письменный формат», — заявила звезда.

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