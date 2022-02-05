«Домики в австрийском стиле, подогреваемый бассейн»: Анфиса Чехова привезла маму и сына на отдых в загородный отель

Бывшая жена Гурама Баблишвили выбрала для поездки яркую толстовку и прямые джинсы с меховой курткой.

Среди последних публикаций личного микроблога телеведущей Анфисы Чеховой появилась фотография возле открытого бассейна с термальной водой. Знаменитость позировала на территории экоотеля с мамой и сыном.

Анфиса решила побаловать близких поездкой в загородный отель со СПА-процедурами и красивым пейзажем.

«Мы решили всей семьей (мама с мужем, Соломон и три собаки) выбраться за город. Для нашего семейного уикенда я выбрала экоотель. Здесь у меня много лет назад проходил предсвадебный девичник. Было это весной… И, глядя на эти домики в австрийском стиле, подогреваемый бассейн на улице, огромные раскидистые деревья, я подумала: «Как хорошо должно быть тут зимой!»», – отметила телеведущая.

«И вот решилась приехать в снежную пору. Для детей тут раздолье: есть детская комната с батутами, горки с ватрушками, два бассейна (один на улице, другой закрытый), каток и творческая мастерская», – поделилась Чехова.

«А для взрослых различные СПА-процедуры, банный комплекс, вкусные рестораны и красивейшие домики», – резюмировала Анфиса в личном микроблоге.

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