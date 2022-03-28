Кейт Миддлтон в платье-футляре с рюшами в стиле принцессы Дианы покинула Багамы

Жена принца Уильяма выбрала необычный наряд с желтым узором для своего появления в аэропорту. Однако стилист-имиджмейкер Мария Рябова призналась, что герцогиня Кембриджская совершила модный промах

Кейт Миддлтон уже больше 10 лет является главной опорой принца Уильяма. Британцы восхищаются элегантной парой. Они успешно выполняют королевские обязанности и воспитывают троих детей.

При этом герцогиня Кембриджская всегда выглядит безупречно. Стилисты подбирают для нее образы. Недавно супруги провели почти неделю в туре по Центральной Америке. Они побывали в Белизе, на Ямайке, а последним пунктом в их поездке стали Багамы.

Каждый раз Миддлтон появлялась на публике в ярких и женственных нарядах. Она отметилась как в бальных платьях, так и шортах. А вот на Багамах герцогиня щегольнула в платье в пол небесного цвета.

Для последнего выхода на публику она припасла платье в ретро стиле на пуговицах с рюшами и объемными рукавами. Наряд с желтым узором дополнили белые лодочки. На красной дорожке к трапу она с улыбкой шла вместе с принцем Уильямом.

Многие были восхищены тем, как выглядит Кэтрин. Но некоторым ее наряд показался устаревшим. Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Мария Рябова.

«К сожалению, я не могу назвать образ актуальным. Сам желтый оттенок Кейт к лицу, а летящий шелк платья подчеркивает стройную фигуру. Однако, сочетание принта, баски, банта и рюш в зоне декольте — прямое ретро в несовременном варианте, базовые лодочки и клатч ситуацию не спасают. Кейт выглядит как героиня светской хроники 80-х. Либо стилисты допустили промах, либо это реверанс в сторону принцессы Дианы и так было задумано. Платье выглядело бы иначе и намного удачнее пусть даже с этим сомнительным принтом, но без вышеперечисленных элементов, а с крупным отложным воротником белого цвета», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Мария Рябова — стилист-имиджмейкер. Прошла обучение в Школе шопинга, 2020 г. — Шкона модных профессий Restyle. Эксперт в вопросах делового и светского протокола — работала в отделе протокола в крупной компании. — дважды повышала квалификацию в вопросах делового протокола в РАНХиГС.

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