Леди в белом: Кейт Миддлтон в зауженных брюках и лодочках встретилась с премьер-министром Ямайки

Кейт Миддлтон и принц Уильям является одной из самых элегантных пар в Великобритании. Она всегда веду себя сдержанно и понимают друг друга с полуслова.
Супруги воспитывают троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. В последнее время они помогают королеве Елизавете II, которая переложила часть своих обязанностей на них. Так недавно герцог и герцогиня Кембридские улетели в тур по Карибскому бассейну.
Ранее супруги посели Белиз, где провели несколько дней. Теперь они находятся на Ямайке, где Миддлтон уже отметилась в ярком струящемся платье цвета мимозы. Она покорила публику своим изысканным образом. А вот 23 марта пара отправилась на встречу с премьер-министром Ямайки Эндрю Холнессом и его женой Джульеттой.
Для такого случая Кэтрин выбрала белоснежный костюм Alexander McQueen с узкими брюками и оранжевой блузке. Лук дополнили туфли Jimmy Choo. Наряд подчеркнул ее стройность.
Принц Уильям с женой также посетили педагогический колледж Шортвуд, где герцогиня Кембриджская пообщалась с детьми и педагогами. Она была очень добра и внимательна.
Поклонники восхитились тем, как выглядела Миддлтон. Многие отметили, что у нее цветущий вид. А образ монаршей особый вызвал особый восторг. «Какая она красивая», «Ну в этом туре у нее просто потрясающие наряды», «Как налюбоваться этой грацией», «Белый лебедь», — стали писать пользователи Сети.
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