Словно Золушка: Кейт Миддлтон в бальном платье из «мокрого шелка» пришла на светский прием

Кейт Миддлтон стала женой принца Уильяма больше 10 лет назад. Она с легкостью справляется с королевскими обязанностями. Герцогиня Кембриджкая не только занимается проектами, которые ведет, но и посещает разные мероприятия.

При этом она всегда выглядит безукоризненно. Известно, что во дворце у нее есть стилист. К туру по Центральной Америке ей пришлось основательно подготовиться и взять много багажа.

Супруги посети три государства. Три дня они провели в Белизе, еще два дня на Ямайке, где успели как побывать на светском ужине, так и на природе. А вот последним пунктом их путешествия стали Багамы. Там Кэтрин даже приняла участи в регате. Последний вечер на острове пара провела на светском приеме.

Для такого случая Миддлтон припасла особенный наряд. Она появилась на публике в гламурном бальном платье из мокрого шелка небесно-голубого цвета. Наряд подчеркнул ее хрупкую фигуру. Туфли с блестками дополнили образ в стиле Золушки.

Торжественно выглядел и принц Уильям. Это, пожалуй, самый торжественный костюм принца за всю историю его светских выходов — темно-синий бархатный смокинг.

Генерал-губернатором Багамских островов сэром Корнелиусом Элвином Смитом, который представляет королеву Елизавету II в островной стране, организовал этот вечер. Он дал герцогу и герцогине Кембриджским возможность встретиться с лидерами местных коммьюнити и известными людьми со всех многочисленных островов Багам.

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