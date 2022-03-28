«Волосы во все стороны торчат, с фартуком»: вдова Танича увидела Пугачеву и ужаснулась

Лидия Козлова заметила, что мимо нее пройти было невозможно.

Вдова Михаила Танича Лидия Козлова вспомнила свою первую встречу с Аллой Пугачевой. Артистка тогда произвела на нее странное впечатление. Однако в первые же минуты было понятно, что ее ждет большое будущее.

Михаил Танич отправился в 60-е годы в турне по городам России с юмористами Александром Лившицем и Александром Левенбуком. С собой они хотели взять певицу, которая бы вписывалась в контекст программы, объявили кастинг.

«Приезжаем в репетиционный зал, а там нас ждут две какие-то угловатые девчонки, странно одетые. На одну нельзя было не обратить внимание — рыжая, волосы во все стороны торчат, в платье с черным фартуком, в красных лаковых сапогах! Это была Алла Пугачева», — вспомнила в беседе с корреспондентом 7days.ru Лидия Козлова.

Ее сразу же взяли в проект, Михаил Танич написал для нее песню «Робот», с которой и стартовала карьера Примадонны.

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