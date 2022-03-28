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Прилучный после расставания с Карпович горделиво предстал с длинноволосой блондинкой

Павел Прилучный в феврале написал прощальные слова в адрес «папиной дочки».

Прилучный после расставания с Карпович горделиво предстал с длинноволосой блондинкой
Павел Прилучный. Фото: Global Look Press

Павел Прилучный в последнее время удивляет своими поступками. После развода с Агатой Муцениеце артист стал встречаться с Мирославой Карпович. «Папина дочка» появлялась не только в компании с «мажором», но и с его детьми. Они вместе ходили на шопинг и путешествовали.

Однако в феврале Павел Прилучный написал в адрес Мирославы Карпович прощальные слова в своих социальных сетях и прекратил представать с ней на публике. Актриса же с головой окунулась в благотворительные проекты.

При этом артист стал частенько светиться рядом с бывшей женой, как в заведениях, так и в домашней обстановке. Пока официальная версия всего происходящего — налаживание отношений ради детей.

И вот Павел Прилучный выложил неожиданный в свой телеграм-канал снимок с очаровательной блондинкой Натальей Рудовой. Участница проекта ТНТ «Звезды в Африке» нежно обнимала его за шею, а он позировал с горделивым видом. Актеры снимаются в одном фильме Сарика Андреасяна «Рынок шкур». И этот кадр сделан именно с киноплощадки.

Павел Прилучный и Наталья Рудова. Фото: t.me/bugevuge001

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