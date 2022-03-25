Муцениеце заговорила о любви к бывшим мужьям, мечтая об объятиях

Агата Муцениеце в последнее время заметно потеплела по отношению к Павлу Прилучному.

Экс-супруги Агата Муцениеце и Павел Прилучный в последнее время заметно сблизились. Их дети Мия и Тимоша практически не вылазят теперь от папы, хотя раньше он имел статус «воскресного».

Артисты стали появляться вместе на вечеринках, пока, правда, семейных, в честь их общих детей. В то же время «мажора» перестали замечать с «папиной дочкой» Мирославой Карпович.

И вот Агата Муцениеце в своем влоге «Будни бабушки Агаты» перестала скрывать своих теплых чувств к бывшему мужу и открыто рассказала о них публике. К этому актрису подтолкнула непростая геополитическая ситуация.

«Я хочу, чтобы все закончилось побыстрее и мы с вами снова могли летать друг к другу, обниматься, были спокойны за жизнь друг к друга. Совет бабушки Агаты сейчас только один — если вы не сказали кому-то из близких, что вы их любите, то срочно это говорите, срочно обнимайте мам, детей, бывших мужей тоже. Всех, кого любите», — сказала Муцениеце.

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