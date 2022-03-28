Пока хозяйка в Израиле: водитель Аллы Пугачевой на «Мерседесе» попал в аварию в Одинцово

Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой в эти дни находится в израильской Кесарии.

Пока Примадонна в отъезде, с ее автомобилем приключилась неприятность. Двадцать второго марта «Мерседес», который принадлежит Алле Пугачевой, угодил в ДТП.

«22 марта около 8:30 часов утра на 6 км автодороги Аниково-Агафоново-Кубинка было зафиксировано ДТП с участием автомобилей ГАЗ и «Мерседес» S500. По факту столкновения были получены противоречивые показания водителей», — цитирует kp.ru. свой источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, водитель ГАЗ на перекрестке нарушил правила дорожного движения и не уступил дорогу «Мерседесу», влетев в него. По счастливой случайности, в аварии никто не пострадал. В обоих машинах не было пассажиров.

«В тот день машину нужно было отогнать в сервис на обслуживание, но у меня были другие дела, и сделать это согласился один мой знакомый. Видимо, он себя неправильно повел на дороге, и произошло столкновение с другой машиной. Мне пришлось обратиться к адвокату, чтобы уладить этот вопрос, очень много нервов у меня отняло это недоразумение», — поделился владелец ГАЗа с kp.ru.

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