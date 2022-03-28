Королева пустыни: Нетребко в струящемся шифоновом платье и «золотой» чалме предстала на отдыхе

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных артисток в мире. Она привыкла постоянно находится на гастролях, которые расписаны на год вперед.

С ней зачастую выступает муж Юсиф Эйвазов. Она выступала в знаменитой «Метрополитен-опере», но недавно ее заменили украинской исполнительницей. И уже больше месяца звезда не выходит на сцену. А на днях она с семьей уехала отдыхать.

По словам Анны, скоро она снова будет выступать, но желания петь у нее нет. Поэтом в ближайшие месяцы она посетит страны и места, где еще не была. На этот раз оперная дива устроила фотосессию в пустыне.

Она покрасовалась в восточном наряде. Струящееся шифоновое платье с вышивкой дополнила золотая чалма. Нетребко босиком ходила по песку и барханам. Она также не забыла про макияж и аксессуары. Не исключено, что артистка находится в Египте, где мечтала побывать.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие пожелали ей хорошего отдыха. «Прекрасного вам отдыха. А мы ждем замечательных репортажей вашего путешествия», «Восхитительная и сногсшибательная королева пустыни», «Красивая, Анна», «Вам так идет пустыня! Вы в ней царица! Вдохновения и душевной гармонии вам», «Анечка, ну как всегда божественно!» — прокомментировали пост подписчики.

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