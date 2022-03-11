«Она – русская»: продюсер Лавров объяснил, почему Нетребко сняли с ролей в театрах Европы

Продюсер Сергей Лавров, который организовывает концерты для многих звезд, объяснил, почему оперная дива Анна Нетребко подверглась травле в Европе.
«К сожалению, Анну Нетребко сняли с ролей только из-за того, что она русская. Это акция русофобии в Европе. Сразу вспоминаю слова Владимира Вольфовича Жириновского: «Весь мир все равно читает Достоевского, весь мир читает Пушкина и Толстого». И будет читать».
Как отметил Сергей Лавров, в России очень много талантливых личностей. Именно в нашей стране лучшие балет и опера в мире. Запретить такую звезду, как Анна Нетребко просто невозможно, потому что в Европе ее считают мегазвездой. При этом Лавров выразил надежду, что рано или поздно давление на русских за рубежом закончится, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что сразу несколько европейских театров убрали из афиш Анну Нетребко. Сама она говорила, что берет паузу в выступлениях. Причем вовсе не по болезни, как пытались представить некоторые европейские руководители.
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