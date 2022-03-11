«Она – русская»: продюсер Лавров объяснил, почему Нетребко сняли с ролей в театрах Европы

Продюсер Сергей Лавров, который организовывает концерты для многих звезд, объяснил, почему оперная дива Анна Нетребко подверглась травле в Европе.

«К сожалению, Анну Нетребко сняли с ролей только из-за того, что она русская. Это акция русофобии в Европе. Сразу вспоминаю слова Владимира Вольфовича Жириновского: «Весь мир все равно читает Достоевского, весь мир читает Пушкина и Толстого». И будет читать». Сергей Лавров

Как отметил Сергей Лавров, в России очень много талантливых личностей. Именно в нашей стране лучшие балет и опера в мире. Запретить такую звезду, как Анна Нетребко просто невозможно, потому что в Европе ее считают мегазвездой. При этом Лавров выразил надежду, что рано или поздно давление на русских за рубежом закончится, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что сразу несколько европейских театров убрали из афиш Анну Нетребко. Сама она говорила, что берет паузу в выступлениях. Причем вовсе не по болезни, как пытались представить некоторые европейские руководители.

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