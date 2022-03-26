Вслед за коллегами Анна Нетребко вместе с мужем уехала отдыхать на Ближний Восток

Оперная дива больше не может выступать в «Метрополитен-опере». Несколько недель она провела дома, а теперь решила провести время на море.

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц в мире. Обычно ее гастроли расписаны на год вперед. Она выступала как в театрах, так и на стадионах, а также на больших исторических площадках.

За месяц артистка могла посетить несколько стран. Поклонники всегда следят за ее нарядами и любят «острые репортажи», которые она делает, когда гуляет по знаменитым местам.

Но вот уже месяц Анна не выходила на сцену. Она работала в «Метрополитен-опере», но из-за известных событий, которые происходят в мире, российскую артистку заменили.

Несколько недель певица отдыхала в Вене, где у нее находится квартира. А вот ее муж Юсиф Эйвазов продолжал работать. Но 26 марта Нетребко поделилась кадрами, по которым стало ясно, что она улетела отдыхать на Ближний Восток вместе с мужем.

На видео оперная дива в черном платье шагает по песчаным барханам в пустыне. Она от радости едва сдерживает эмоции.

«Сопротивляясь, мы становимся сильнее и увереннее стоим на ногах. Вперед и только вперед!» — написала звезда.

А вот Юсиф опубликовал кадр с побережья. Скорее всего они прилетели в Дубай, где уже находятся: Клава Кока, Моргенштерн, Егор Крид. Но также не исключено, что артистка оказалась в Египте, так как мечтала посетить знаменитые пирамиды.Поклонники были рады, что Анна устроила себе отпуск, так как обычно она редко позволяла себе отдыхать.

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