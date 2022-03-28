«Кто-то еще следит вообще?»: Стас Ярушин гневно обругал тех, кто вводит санкции против России

Звезда сериала «Универ», бывший кавээнщик Стас Ярушин уже не раз высказывался публично на темы, касающиеся ситуации в мире.

В своем микроблоге он формулирует позицию по тому или иному вопросу. На этот раз Стас Ярушин высказался о санкциях.

«Уже все смирились, что санкции были, есть и будут, считать их уже всем надоело. Кто-то еще следит вообще? Пока писал этот пост, по-любому прибавилось что-то еще, положите к остальным и идите дальше, реально! Меня, единственное, раздражает, что пытаются направить против страны, а в большинстве касается обычных граждан, которые-то и не в курсе всего», — написал Стас Ярушин в микроблоге.

Он уверен, что санкции всегда работают в обе стороны. То есть последствия от них ощутят и те, против кого они направлены, и те, кто их вводит. В итоге, пострадают самые незащищенные слои населения, и не только в России.

«Злорадствовать не буду, но цены растут не только у нас, никто этому не рад. Просто все это приведет к проблемам с продовольствием у всех, а еще жестче это коснется тех, кто вообще ни при чем. В бедных странах все будет еще жестче, к сожалению. И повторюсь, идиотизм в том, что коснется это обычного народа с обеих сторон, за что и обидно», — заключил Стас Ярушин.

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