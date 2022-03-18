«Маразм крепчал»: Стас Ярушин высказался о запрете русских классиков из-за ситуации на Украине

Звезда сериала «Универ» Стас Ярушин не может найти логику в действиях некоторых людей.

Известный актер, продюсер и бывший КВНщик Стас Ярушин на своей странице в социальной сети высказался по поводу русофобии, обострившейся в последнее время

Все происходящее он назвал маразмом, которое не подается осмыслению.

«Маразм крепчал. У меня прям диссонанс и недопонимание. Сегодня вот нас хейтят даже те, кто ежедневно много лет боролся за права человека вне зависимости от цвета кожи, веры и национальности. Причем хейт к обычным людям. Да ну, как так? Они же запрещают музыку классиков и исключают из курсов лекций Достоевского. Он то причем тут?» — недоумевает Стас Ярушин.

Шоумен предположил, что это может происходить по причине того, что Россия у многих ассоциируется с классиками литературы.

«Наверное, поэтому их начали запрещать в Украине. Хотя, русские народные сказки читают всем, включая детей Украины. Вот это прям тупо, особенно, когда это касается детских книг. Мне этого видимо не понять», — заключил Стас Ярушин.

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