«Я из Челябинска, алло!»: Стас Ярушин высказал свою принципиальную позицию на фоне событий на Украине

Известный артист, звезда сериала «Универ» Стас Ярушин в микроблоге заявил, что он и его команда приняли решение вернуться к активной работе.

«И это моя принципиальная позиция. Подвергаться панике или быть «парализованным» — не мой вариант. Я из Челябинска, алло», — написал Стас Ярушин.

Он добавил, что от его состояния зависит психологическое состояние его детей, семьи и команды. А значит, нужно действовать и делать то, что хорошо умеет делать каждый.

Стас Ярушин возмутился ограничениями, которые введены по отношению к России. Неприемлемым он считает и недопуск на соревнования паралимпийцев.

«И, казалось бы, можно было сейчас бежать и обвинять всех во всех бедах. Но я выбрал вариант работы над собой, заботе о своих близких, общению с детьми, подаче примера. Мы, взрослые, еще как-то сможем справиться психологически, а вот детям нужны мы. Берегите близких, всем мир!» — заключил Стас Ярушин.

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