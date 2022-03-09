«На любовь санкции не наложишь!»: Стас Ярушин обратился к своей аудитории в Instagram

Известный артист и продюсер Станислав Ярушин старается поддерживать свою аудиторию в Instagram в нынешней непростой ситуации.

Он дает понять, что в любое время можно находить поводы для оптимизма. В микроблоге Стас Ярушин написал, что верит в спасение мира с помощью женской красоты.

«Я в этом уверен, именно вы вдохновляете нас на подвиги, — обратился Стас Ярушин к прекрасной части своей аудитории в Instagram. — И даже сейчас, пусть не все гладко, где-то тяжело, многим не просто из-за всех этих санкций. Но любовь гораздо сильнее. На любовь санкции не наложишь!»

Напомним, ранее Стас Ярушин сформулировал свое мнение по поводу ухода из России некоторых магазинов одежды, брендов косметики и общепита.

Артист заявил, что все это открывает новые возможности для молодежи, и призвал людей активнее включаться в созидательный процесс – генерировать идеи, вкладываться в стартапы.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.