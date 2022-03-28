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Сама изящность: Орбакайте в приталенном комбинезоне с зауженными брюками появилась в Екатеринбурге

Певица продолжает гастролировать по России.

Сама изящность: Орбакайте в приталенном комбинезоне с зауженными брюками появилась в Екатеринбурге
Кристина Орбакайте. Фото: Global Look Press

Кристина Орбакайте является популярной певицей. Она пошла по стопам Аллы Пугачевой, но также блондинка снимается с малых лет в кино. В прошлом году артистка с размахом отметила 50-летие с родными и друзьями.

Она также стала чаще выходить в свет. Не так давно звезда прилетела в Россию. Она решила возобновить гастроли, а вот ее мама с родными отдыхает в это время в Израиле.

Ранее Орбакайте появилась в Кирове и в смелом наряде выступила в Ижевске. А накануне певица оказалась в Екатеринбурге. Она не скрывает, что рада встрече с публикой, которая ее тепло принимает.

На этот раз артистка предстала в черном приталенном комбинезоне с узкими брюками. Наряд подчеркнул ее талию и визуально сделал еще стройнее. Кристина распустила локоны и сделал челку-шторку.

Она встретилась с президентом компании «Рив Гош» Эдгаром Шабановым и Андреем Бердниковым. Также артистку сопровождает директор продюсерского центра «Овация» Борис Рубиновский.

Кристина Орбакайте. Фото: соцсети Бориса Рубиновского

Поклонники восхитились тем, как выглядит Орбакайте. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая красивая», «Кристина отличается утонченностью», «Так молодо выглядит», «Люблю ее наряды. Лаконичность и простота», «До чего длинные ноги», «Роскошная, как всегда», «Работает, радует публику! Молодец», — стали писать пользователи Сети.

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