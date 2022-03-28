Сама изящность: Орбакайте в приталенном комбинезоне с зауженными брюками появилась в Екатеринбурге

Кристина Орбакайте является популярной певицей. Она пошла по стопам Аллы Пугачевой, но также блондинка снимается с малых лет в кино. В прошлом году артистка с размахом отметила 50-летие с родными и друзьями.

Она также стала чаще выходить в свет. Не так давно звезда прилетела в Россию. Она решила возобновить гастроли, а вот ее мама с родными отдыхает в это время в Израиле.

больше по теме 50-летняя Орбакайте в полупрозрачном корсете и юбке с бахромой произвела фурор в Ижевске Певица для выступления выбрала смелый наряд и сорвала бурные овации.

Ранее Орбакайте появилась в Кирове и в смелом наряде выступила в Ижевске. А накануне певица оказалась в Екатеринбурге. Она не скрывает, что рада встрече с публикой, которая ее тепло принимает.

На этот раз артистка предстала в черном приталенном комбинезоне с узкими брюками. Наряд подчеркнул ее талию и визуально сделал еще стройнее. Кристина распустила локоны и сделал челку-шторку.

Она встретилась с президентом компании «Рив Гош» Эдгаром Шабановым и Андреем Бердниковым. Также артистку сопровождает директор продюсерского центра «Овация» Борис Рубиновский.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Орбакайте. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая красивая», «Кристина отличается утонченностью», «Так молодо выглядит», «Люблю ее наряды. Лаконичность и простота», «До чего длинные ноги», «Роскошная, как всегда», «Работает, радует публику! Молодец», — стали писать пользователи Сети.

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