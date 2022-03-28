«Провожу время с ребенком»: Валерий Сюткин рассказал, как переживает непростые времена

В беседе с Teleprogramma.pro музыкант Валерий Сюткин дал понять, что сделал паузу в карьере.

Известный исполнитель Валерий Сюткин в короткой беседе с Teleprogramma.pro рассказал, как переживает непростые времена.

Музыкант дал понять, что сделал временную паузу в карьере. Валерий Сюткин минимизировал общение и проводит время только в кругу самых близких.

Вынужденную паузу он использует для того, чтобы наблюдать за тем, как растет и развивается его маленький наследник Лео.

«Сейчас такое время, я ни с кем не общаюсь, не участвую ни в каких движениях. Провожу время с ребенком. Раз уж так получилось», — поделился с Teleprogramma.pro Валерий Сюткин.

Напомним, Валерий Сюткин вновь стал отцом в августе 2020 года. У музыканта и его жены Виолы родился сын Лео. На тот момент Валерию Сюткину было 62 года, а его супруге 45 лет.

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