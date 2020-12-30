«Спасибо за нашего Лео»: жена Валерия Сюткина показала фото маленького сына в полный рост

62-летний Валерий Сюткин и его 45-летняя жена Виола в августе уходящего года вновь стали родителями. У пары родился сын Лев. Звездные супруги долго скрывали от общественности сам факт беременности, рассказав о ней только после появления малыша на свет.

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Самого наследника Валерий и Виола тоже стараются показывать как можно реже. За почти пять месяцев жизни маленького Льва его фото появлялись в Instagram родителей всего пару раз.

Под занавес уходящего года жена Валерия Сюткина решила порадовать поклонников. Она опубликовала фото сына в полный рост. Малыш позирует в очаровательном костюмчике цвета кофе с молоком, на ножках у него белые носочки и черные ботиночки. В руках Лео держит мягкую игрушку, которая прикрывает его личико от любопытных глаз.

«Год был непростым, но для нас он стал счастливым благодаря рождению нашего сына! Спасибо ему за нашего Лео», — написала под снимком Виола Сюткина.

Фанаты пары умилились трогательному кадру. Они желают малышу и его семье счастья в наступающем году.

«Такой пупсик», «Здоровья вашей семье и крохе Лео», «Какой сладкий батончик», «От этого фото улыбка на лице! Спасибо за позитив!», «Какая прелесть Лео Сюткин!» — высказываются поклонники.

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