«Джентльмен с бабочкой! Весь в отца!»: жена 63-летнего Сюткина показала подросшего сына

Левушке уже полтора года, и родители не могут нарадоваться на него.

В августе 2020 года Валерий Сюткин и его жена Виола вновь стали родителями. На свет появился замечательный малыш Левушка.

Ребенок стал новой радостью для родителей, ведь на тот момент их дочь Виола уже стала взрослой. Сейчас она работает заведующей труппой Театра на Малой Бронной и продюсирует фестиваль искусств «Черешневый лес».

Сюткины нечасто показывают Леву поклонникам, поэтому его новое фото в Instagram Виолы порадовало многих фолловеров. Наследник артиста предстал на снимке в клетчатых брючках, кардигане, белой рубашечке и с бабочкой.

«Джентльмен с бабочкой! Весь в отца!», «Элегантный образ», «Папа второй», «Какая лапонька!» — восхитились люди.

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