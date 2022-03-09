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«Спасибо тебе за все, наш преданный друг!»: в семье Валерия Сюткина случилось горе

Музыкант поделился трагедией с поклонниками.

«Спасибо тебе за все, наш преданный друг!»: в семье Валерия Сюткина случилось горе
Валерий Сюткин. Фото: Globallookpress.com

Музыкант Валерий Сюткин в Instagram сообщил о трагедии в своей семье. Умерла их с женой любимая собачка.

Валерий Сюткин с женой и собачкой
Валерий Сюткин с женой и собачкой. Фото: instagram.com/syutkin_valeriy/

«Спасибо тебе за все, наш преданный друг! Ты подарила нам счастье, верность и любовь! Покойся с миром!»

Валерий Сюткин

«Мягких тебе облачков, малышка», «Соболезную вам. Как больно с ними прощаться навсегда», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что много лет назад жена Валерия Сюткина Виола приобрела собачку породы бишон фризе. Как отмечал звездный исполнитель, он никогда не воспринимал серьезно маленьких собачек. Ранее у него был доберман по кличке Корса. Однако маленькой Джульетте сразу удалось завоевать сердце музыканта.

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