«Спасибо тебе за все, наш преданный друг!»: в семье Валерия Сюткина случилось горе

Музыкант Валерий Сюткин в Instagram сообщил о трагедии в своей семье. Умерла их с женой любимая собачка.

«Спасибо тебе за все, наш преданный друг! Ты подарила нам счастье, верность и любовь! Покойся с миром!» Валерий Сюткин

«Мягких тебе облачков, малышка», «Соболезную вам. Как больно с ними прощаться навсегда», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что много лет назад жена Валерия Сюткина Виола приобрела собачку породы бишон фризе. Как отмечал звездный исполнитель, он никогда не воспринимал серьезно маленьких собачек. Ранее у него был доберман по кличке Корса. Однако маленькой Джульетте сразу удалось завоевать сердце музыканта.

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