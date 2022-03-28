«Актриса погорелого театра»: Миро вслед за Сердючкой не вынесла картинных слез Бузовой

Накануне артист Андрей Данилко (Верка Сердючка) прошелся по знаменитостям, которые наигранно плачут в своих социальных сетях, выкладывая на публику эти кадры. Его передернуло от Светланы Лободы и Ольги Бузовой. Музыкант сказал, что видит в этих слезах фальшь.

Блогер Лена Миро тоже смогла молчать. Вслед за Веркой Сердючкой своем «ЖЖ» она обрушилась на Ольгу Бузову, которая вот уже несколько дней кормит народ догадками и намеками, рассказывая о некой беде, которая ее постигла и выкладывая в Сеть фотографии с очень печальным лицом.

«Кроме меня хоть кто-нибудь видит, насколько все неискренне и неуместно у нее выходит? Ладно б еще, что поет не имея голоса. Так ведь еще и жеманится так, что больно на это смотреть. Как актриса погорелого театра, которую взяли с улицы, а она лицом пытается изобразить Дездемону», — написала в блоге Миро.

Блогер попросила Бузову сейчас же прекратить «этот театр» и не важно, зачем и по какому поводу его ведущая устроила.

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