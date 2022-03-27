«Чтобы не заподозрили в предвзятости»: жюри шоу «Маска» разоблачило Леопарда

Певица Валерия ошиблась, думая, что в костюме дикой кошки выступала ее дочка Анна Шульгина.

В эфир НТВ вышел седьмой выпуск самого охраняемого проекта – шоу «Маска». В его финале разоблачили шестого по счету участника.

Номинантами на вылет стали трое – Леопард, Пончик и Козерог. Зрители в зале спасли Козерога, проголосовав за то, чтобы тот остался в проекте. Большинством судейских голосов было решено, что маску снимет Леопард.

«Многие думают, что там моя дочь. И чтобы меня не заподозрили в предвзятости, я голосую за то, чтобы маску снял Леопард», — объяснила свою позицию член судейской коллегии певица Валерия.

Действительно, были версии, что в маске Леопарда может быть ее дочка – певица Шена.

Однако перед тем, как Леопард разоблачился, жюри единогласно высказалось в пользу того, что в костюме Леопарда скрывается Мари Краймбрери. И оказались правы!

Напомним, ранее на шоу «Маска» были разоблачены Пес, Павлин, Лошадь, Джокер и Осьминог.

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