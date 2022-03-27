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«Я кастинг у Аллы Борисовны давно прошел»: Киркоров ударился в воспоминания покинувшей Россию Пугачевой

Филипп Киркоров во время шоу «Маска» заговорил о годовщине важного события, связанного с Аллой Пугачевой.

«Я кастинг у Аллы Борисовны давно прошел»: Киркоров ударился в воспоминания покинувшей Россию Пугачевой
Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

На телеканале НТВ вышел в эфир седьмой по счету выпуск третьего сезона шоу «Маска».

Когда на сцене появилась участница в костюме Пчелы, председателя судейской коллегии Филиппа Киркорова поглотили воспоминания о его союзе с Аллой Пугачевой.

Регина Тодоренко, пытаясь понять, кто находится под Маской, спросила у Пчелы, проходила ли она кастинг у Аллы Пугачевой. А Пчела переадресовала вопрос Филиппу Киркорову.

«Я кастинг у Аллы Борисовны давно прошел и успешно, — заявил Филипп Киркоров. — Десять лет был проект. Кстати, сегодня какое число? 27 марта? Сегодня годовщина. Я в этот день развелся. Господи, представляете, прошло восемнадцать лет с развода».

«Проект закончился, Алла Борисовна сказала: «Спасибо, мы вам позвоним», — потроллил Филиппа Киркоров Тимур Родригез.

Напомним, Алла Пугачева в эти дни вместе с мужем и детьми находится не в России. Месяц назад Примадонна с семьей уехала в Израиль.

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«Маска-3»«Маска»Алла ПугачеваКанал НТВТретий сезон «Маски»Филипп Киркоров