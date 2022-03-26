«Пока я не готова говорить»: заплаканная Бузова написала тревожное сообщение

Телеведущая дала понять, что с ней произошло что-то очень плохое.

Ольга Бузова не скрывает, что постоянно работает. Она привыкла давать концерты, сниматься в разных проектах и даже ездить на съемки в другие страны. Не так давно артистка отдохнула в Дубае, а потом вернулась в Москву.

Поработав несколько дней она отправилась в Санкт-Петербург, где провела время с мамой и поздравила ее с днем рождения. Она также увиделась с экс-возлюбленным.

26 марта Бузова начала день не с привычного объявления праздников, а тревожным сообщением. Она предпочла не говорить, что произошло, но намекнула на большую трагедию.

«Сегодня без праздников. Пока я не готова говорить о том, что произошло… Берегите себя», — написала звезда. «Я учу вас собираться, а сама не могу», — добавила она.

Телеведущая на фото запечатлелась заплаканной. Поклонники стали гадать, что случилось. Одни решили, что возможно сообщение касается бабушки Ольги, которая находится в Литве. Мама артистки рассказывала, что Алла Тимофеевна в свои 83 года болеет и ей нужна помощь, которую не могут оказать там, где она живет. Поэтом бабушку звезды они намерены в этом году привести в Россию.

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