«Я не сплю»: Бузова снова отметилась в компании экс-возлюбленного, прильнув к нему

Телеведущая на несколько дней улетела в Санкт-Петербург. Там она увиделась не только с мамой.

Ольга Бузова является популярной исполнительницей. Она не скрывает, что много времени посвящает работе. Обычно артистка редко отдыхает, предпочитая ездить на съемки и давать концерты.

Певица уже много лет строит карьеру и старается открывать в себе новые таланты. Но недавно она отправилась в Санкт-Петербург, где повидалась с мамой. Она поздравила ее с днем рождения и сводила в ресторан.

Но также Бузова увиделась со своим экс-возлюбленным Тимофеем. Они были парой, когда телеведущая была еще совсем молодая. Сначала артистка поужинала с ним, а потом еще и позавтракала.

Они были в отеле, что смутило многих поклонников звезды, так как она могла остановиться у своей мамы. И вот спустя два дня Ольга снова отметилась в компании экс-бойфренда. Она прильнула к его плечу.

«Вставать через 3 часа, а я не сплю», — написала звезда.

Поклонники отметили, что Бузова выглядит счастливой. Многие заподозрили, что она решила войти в одну реку дважды и попробовать начать отношения заново.

«Какая красивая», «Вот это интересно», «Оля, он вам подходит, не избалованный», «Как вы хорошо смотритесь вместе», «Вот и он, ваша опора», «Оля, не упустите шанса», «Хороший мужик», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!