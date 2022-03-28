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«Для меня это роль мечты»: на ТНТ состоится премьера нового сезона сериала «Проект «Анна Николаевна»

Телезрители увидят продолжение истории о полицейском-андроиде.

«Для меня это роль мечты»: на ТНТ состоится премьера нового сезона сериала «Проект «Анна Николаевна»
Зоя Бербер исполнила главную роль в сериале. Фото: ТНТ

В понедельник, 4 апреля, телеканал ТНТ начнет показывать новые серии второго сезона народной сай-фай комедии «Проект «Анна Николаевна».

В основе сюжета — история о полицейском-андроиде, которого отправили на службу в один из отделов полиции.

В новых сериях герои фильма переедут из маленького городка в Москву, где им придется иметь дело уже с другой Анной Николаевной, реальной, — прототипом того самого андроида.

Мария Горбань
В новых сериях появится Мария Горбань. Фото: ТНТ

«Каждый зритель найдет в истории что-то для себя, — говорит исполнительница роли Анны Николаевны Зоя Бербер. — Анна Николаевна — по-настоящему особый персонаж: не просто героиня, а андроид!

Очень рада была вернуться к этой роли, для меня это роль мечты! В новом сезоне вы встретите Анну Николаевну — человека и увидите сюжетный поворот, который лично меня удивил и одновременно порадовал!»

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