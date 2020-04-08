Зоя Бербер: «Получив роль в «Проекте «Анна Николаевна», скакала как ребенок»

Премьера сериала «Проект «Анна Николаевна» состоялась на КиноПоиск HD 26 марта, но уже с первых серий эта фантастическая комедия успела понравиться зрителям. Сейчас ее рейтинг составляет 7.9 — это несомненный успех, о котором большинство современных отечественных сериалов может лишь мечтать.

О сюжете сериала мы ранее уже рассказывали. «Проект «Анна Николаевна» — история о буднях провинциального отделения полиции, куда поступает на службу созданная российскими учеными женщина-андроид. Другие стражи порядка видят, что новая коллега немного странная, но не догадываются о причине. Для них она — Анна Николаевна Королькевич, дочка замминистра и просто красивая девушка.

Про особенности работы над ролью русского «робокопа» актриса Зоя Бербер рассказала в эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro.

О драках и каскадерах

— Иногда перед съемками в каких-то тематических проектах актерам приходится проходить специальную подготовку. Перед съемками спортивных фильмов берут уроки бокса или хоккея, актеров из сериалов про врачей консультируют настоящие медики. Вам ради «Анны Николаевны» тоже пришлось брать уроки, например, боевых искусств?

— Так совпало, что перед проектом я уже была в неплохой физической форме. Я играю в пластических спектаклях и, в принципе, обязана всегда поддерживать себя в форме. То есть уже был плюс.

Что касается остального, то прошло несколько занятий с каскадерами, были «выстроены» драки. Мы работали с постановщиком трюков Сергеем Головкиным и коллективом ребят-каскадеров из Питера. Они хорошо все объясняли, а главное, были терпеливыми. В общем, мы сошлись и все быстренько сделали.

На случай, если я не могу сыграть какую-то сцену с дракой, у меня есть помощник. Но, когда она говорила: «Что, каскадеришь опять?» — я делала все сама и была этому безумно рада. Я к этому и стремлюсь — делать классные бои самой, участвовать во всем этом. У меня получилось.

— Понравилось ли драться перед камерой? Для девушки это все же непривычно.

— Наверное, это главное, из-за чего я согласилась участвовать в проекте (смеется – Прим. ред.). Тут два момента. Когда я получила сценарий, еще перед пробами, то первое, что мне очень понравилось – это как написано. Обычно бывает средний сценарий, а дальше его уже доводят до ума самой картинкой на экране. Но, если ты видишь сценарий и понимаешь, что он классный, и диалоги отлично прописаны, остается только соответствовать.

Тут я видела много интересных фишек. Мне понравилось, что моя героиня – это андроид. Супергеройские фильмы, снятые по комиксам, Sci-Fi — это мое. В этом плане я мальчишка, и это все обожаю. И, наконец, это драки, стрельба, я подумала, что наконец-то я смогу себя проявить. Так что я была очень этому рада и, когда меня утвердили, я скакала как ребенок.

— Дочка Надя видела маму в роли робота-полицейского?

— Да, она видела. Она посмотрела первую серию, где по стенам я еще не бегаю, и говорит: «Ой, тебе сделали такие глаза!» «Какие глаза?» — спрашиваю. «Ну, такие!» Я ей сказала, что не сделали, а накрасили. И мы с ней даже поиграли в этот образ, учились смотреть как робот — с растяжечкой, с пустым круглым глазом. Ей понравилось. Она досмотрела серию до конца, увидела обнаженную попу, сказала: «Это не твоя же?»

О постельных сценах

— В интимной сцене вас заменяла дублерша. Вы принципиально отказываетесь раздеваться перед камерой?

— Есть фильмы, есть сюжеты, в которых такие сцены действительно имеют большое значение и важно, что снимаешься там именно ты. А здесь мы говорим об идеальной женщине, и я не хочу спорить с тем же режиссером, креативным директором или сценаристом, и надеяться, что твое тело на экране получится идеальным. Чтобы избежать этого всего, просто находят дублершу, которая всем нравится (в том числе и мне, я присутствовала на ее утверждении). Это разом снимает вопросы как моих комплексов, так и возможных недовольств. Это известная практика.

— Но вопрос все же обсуждался?

— Нет, мы такие вещи не обсуждаем. У меня есть креативное бюро, у меня есть директор и он с командой агентов сам решает, нужно это или нет. Но мой директор придерживается того, что мы не оголяемся, если это не несет какого-то глубокого смысла. Как, знаете, бывают фотосессии или рекламная съемка для того, чтобы показать женщину такой, какая она есть. Тогда да, это необходимо, а здесь они решили, что это не нужно. И я не спорила – мне тоже так проще.

О «самогоне» из воды и молока

— Чем вам запомнились съемки? Может быть, случались какие-то забавные моменты на съемочной площадке?

— Я уже 10 лет работаю в жанре комедии. И могу сказать, что здесь шутки должны быть очень точными в плане подачи и подстроения, того, что идет до конкретной шутки и после нее. Чтобы правильно играть в таких фильмах, нужно подходить к делу в хорошем, в легком настроении, чтобы эта легкость передавалась зрителю.

— Смешных случаев бывает много, поэтому обычно не запоминаешь какие-то особенные. Например, режиссеру нужно снять твой заход в воду, в озеро, ты спрашиваешь: «А когда остановиться?» Отвечает: «да я скажу «стоп». И вот, я иду, иду, иду, проваливаюсь уже туда, где дна нет, и он говорит: «Стоп, стоп, стоп!»

— В одной из серий ваша героиня выпивает залпом большую кружку пива. Нелегко далась эта сцена? Как долго ее снимали?

— Было несколько дублей. Но с этой кружкой не очень долго пришлось возиться, помог продакшн – они показали конец, как я уже эту кружку допиваю. А в одной из следующих серий я пью самогон. На самом деле там была вода с молоком, не очень приятная на вкус, и мне нужно было залпом выпить стакан.

Я их выпила пять, сказала, что не могу больше втягивать живот, потому что сейчас взорвусь. Честно, меня дожидались, я возвращалась обратно. Потом я понимала, что организм врубает режим самосохранения и не пускает воду, что меня просто скоро стошнит.

На съемках много чего нужно было выполнять самостоятельно. Но это работа на преодоление, это же классно. Ты сразу знаешь, чем будешь гордиться, потому что все получилось. Или наоборот – будешь опускать глаза и говорить: «Ну, ребят, не вышло, что ж поделать».

«Я не андроид», — эта фраза у меня звучала, если я что-то делаю не так, или зарубила дубль, или текст.

Зрители наверняка заметили, что речь у моей героини — как у голосового помощника Siri или Алисы. Я к тому времени уже представляла, как говорить таким голосом, потому что мы раньше часто гастролировали и слышали, как делают объявления в аэропорту о том, что начинается посадка и так далее. Там фраза составляется из записанных заранее слов и мне всегда нравилось это слушать, я шла и повторяла про себя эти фразы. Видимо, это мне потом и помогло во время съемок.

О сериалах для Интернета

— Сейчас «Проект «Анна Николаевна» можно посмотреть только на КиноПоиск HD. Появится ли сериал на телевидении?

— В этом вся фишка сериала. Во-первых, он более свободен, нежели позволяет редактура телевидения. И то, что по ТВ его не показывают, только кажется минусом, но на самом деле это огромный плюс. Сейчас приходится ждать, когда выйдут все серии, а потом любой сможет зайти и посмотреть их все разом, без необходимости подстраиваться под телепрограмму.

Кроме того, на онлайн-платформах, как КиноПоиск HD, иногда появляется возможность смотреть фильмы бесплатно по промокодам, бывают скидки, со временем какой-то контент и вовсе становится бесплатным. Считаю, что это плюс. Сперва сериал должен был сниматься для канала, затем все поменялось, чему я была несказанно рада.

— Из всех ролей, сыгранных вами в кино и сериалах на сегодняшний день, какая вам ближе всего?

— У меня их не слишком много, а потому они мне все дороги. Даже какие-то небольшие роли в легких комедиях. Деньги — неплохой бонус, но снимаюсь я все же не ради них, а ради идеи. Именно с этого в свое время начинались «Реальные пацаны» — мы не знали, что сериал станет популярным, мы просто хотели попробовать. Дальше то же самое у меня случилось с «Фарцой» — я просто влюбилась в этот исторический сюжет. Потом у меня было два проекта с Давидом Ткебучава – режиссером, с которым мне очень нравилось работать. С ним я вдруг осознала, что главный мой партнер – это не тот, кто в кадре, а человек за кадром – режиссер.

Если нужно выделить какую-то роль, то, наверное, это будет Лера из «Реальных пацанов», потому что меня узнали благодаря ей, и это было неожиданно. Я была пацанкой, а из меня делали леди. Я просто ради кайфа снялась, мне заплатили деньги, я стала популярной. И эта роль просто по факту стала моей основной. А так выделять я бы никакие роли не стала, я каждую из них ценю и складываю в свою «копилочку».

О сериале «Душегубы»

— Многие зрители интересуются, когда выйдет снятый по мотивам реальной истории о маньяке сериал «Душегубы» с вашим участием? В нем вы работали раньше, чем в «Проекте «Анна Николаевна».

— Этот как раз мой второй проект с Давидом Ткебучава. Совсем недавно я тоже вдруг вспомнила о нем и полезла искать его в Интернете. Почему-то думала, что сериал уже вышел, но оказалось, что нет. На вопрос о том, когда он выйдет, ответить не могу, да и режиссер вряд ли знает. Мы ведь, так или иначе, что-то создаем и отпускаем – далее начинают работу продакшн и каналы.

Самой мне тоже очень хотелось бы увидеть «Душегубов». Во-первых, потому, что это тоже историческая вещь, это другое время. Во-вторых, потому что опять работали с Давидом. Он строгий. Помню, когда мы снимали «Девять жизней», я решила с ним поспорить, сказала: «Почему она ведет себя как капризная маленькая девчонка? Она ведь может быть сильной!» А он ответил: «Что ты отнимаешь у зрителя возможность попереживать за нее? Ты хочешь сейчас пойти и все сделать, но зритель должен это сделать за тебя!»

Могу лишь сказать, что сериал должен получиться хороший. История классная, моими партнерами были люди, с которыми я уже работала, Сережа Марин, вновь появившийся в моей жизни – отличный партнер. Надеюсь, скоро сможем увидеть итог нашей работы.

Фотографии предоставлены Продюсерской компанией «Среда»