Робот остается в строю: сериал «Проект «Анна Николаевна» получит второй сезон

Хорошие новости для поклонников сериалов, комедий, роботов и полицейских. «Проект «Анна Николаевна» получит второй сезон, премьера предварительно запланирована на 2021 год, если коронавирус не изменит планы съемочной группы.

Автором сценария вновь выступит Дмитрий Лемешев вместе с целой командой авторов, которые помогали ему в работе над первой частью «Проекта».

По словам Ивана Самохвалова, управляющего партнера продюсерской компании «Среда», сериал получился успешным благодаря тому, что все в нем получилось практически идеально, начиная от сценария и заканчивая актерами и работой режиссера. Теперь перед съемочной группой стоит сложная задача: сделать второй сезон «Проекта» ничуть не хуже, а даже лучше, чем первый. Концепт сценария уже готов, над ним поработали такие профессионалы, как Александр Цекало, Дмитрий Лемешев и Дмитрий Нелидов.

Напомним, сериал «Проект «Анна Николаевна» выходил c 26 марта по 26 апреля 2020 года и в данный момент находится в топ-3 самых популярных фильмов и сериалов в подписке «КиноПоиск HD». Сюжет «Проекта «Анна Николаевна» — это своеобразный микс сказки и комедии о роботе-полицейском, который пытается стать похожим во всем на человека.