Уже не робот: вышел трейлер второго сезона сериала «Проект «Анна Николаевна»

Фантастический сериал про российскую полицию «Проект «Анна Николаевна» продолжится осенью 2021 года. 13 июля в Сети появился трейлер второго сезона со старыми героями в исполнении Зои Бербер, Сергея Гармаша, Федора Лаврова и Кузьмы Сапрыкина.

По сюжету уже знакомых зрителям полицейских переводят на службу в Москву. Не успели они освоиться в опасном и неприветливом мире каменных джунглей столицы, как судьба преподносит им новый удар. В команду возвращается Анна Николаевна Королькевич, только теперь это живой человек, а не робот. По крайней мере, она сама себя так называет.

Героев в связи с повышением ждут более масштабные расследования и операции. Но вопрос с использованием андроидов на службе в полиции еще не закрыт.

Напомним, первый сезон вышел на «Кинопоиске HD» весной 2020 года и стал одним из самых популярных сериалов данного видеосервиса.

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