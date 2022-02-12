«Он с ней прощается»: Прилучный поблагодарил за все Карпович

Экс-супруги Павел Прилучный и Агата Муцениеце недавно вместе отпраздновали день рождения общего сына Тимофея в Дубае. Актриса призналась, что это она позвала бывшего мужа на праздник, чтобы наладить отношения ради детей (у них еще есть дочка Мия).

Фотография из парка аттракционов, сделанная во время торжества, выглядела настолько теплой, что многие люди решили – артисты сошлись вновь. Кроме того, выяснилось, что Муцениеце на самом деле до сих пор носил фамилию экс-супруга. Поэтому, когда Павел Прилучный впервые в жизни открыто заговорил о Мирославе Карпович, расхваливая ее человеческие качества, пользователи Сети приняли это, как прощальные слова.

По пятницам Павел Прилучный устраивает «день добра», на этот раз он решил поблагодарить хороших людей, которые ему помогли в жизни и упомянул звезду «Папиных дочек».

«Я хочу сказать теплые слова в адрес человека, который очень помог мне в сложный период, поддержал и был рядом несмотря ни на что. Я хочу сказать спасибо Мирославе Карпович. Она замечательная девушка, искренняя, добрая, чуткая, внимательная. И еще очень хочу попросить всех, кто подписан на меня и будет читать эти строки, давайте уже остановим эту волну хейта и ненависти в ее адрес. Она этого совершенно не заслуживает», — сказал Павел Прилучный.

Мирослава Карпович обозначилась под постом с эмодзи, но не сердечка и даже не улыбающегося человечка, а в виде дружеского рукопожатия.

«Он с ней культурно попрощался, на мой взгляд», «Он с ней прощается, она считает, что толпа заставляет его сойтись с женой. Хочет, что бы он ей подлатал репутацию из разлучницы в ангелы. Но люди не дураки. Она разбила семью, развела, а теперь плачет», — написали подписчики в комментариях.

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