И расцеловал в носик! Прилучный в ответ на выходку Карпович появился на публике с малышом

Мирослава Карпович в День святого Валентина заговорила о предательстве.

Пара Павла Прилучного и Мирославы Карпович в последнее время находится под пристальным вниманием поклонников. После того, как актер появился в Дубае на дне рождения сына с бывшей женой Агатой Муцениеце, многие их почитатели стали строить иллюзии, надеясь, что они воссоединятся.

Масла в огонь подливали обе соперницы. В День всех влюбленных в аккаунте Мирославы Карпович появилось странное послание о предательстве.

«Любите тех, кто никогда тебя не предаст», — написала она.

Кроме того, праздник звезда «Папиных дочек» провела не с Павлом Прилучным, а с друзьями.

А вот Агата Муцениеце, напротив, похвасталась в личном блоге цветами, которые ей подарили, и кольцом на безымянном пальце правой руки. Артистка сказала, что специально его демонстрирует, но вот с какой целью — не объяснила.

Павел Прилучный тоже нашел чем себя порадовать. Он купил малыша-щенка по кличке Изюм и отправился с ним на работу. Четвероногий друг быстро привык к своему хозяину, который нацеловывал его в голову и носик, и доверчиво заснул у него за пазухой во время грима.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.