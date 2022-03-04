«У этих женщин не забалуешь»: Виталий Окороков рассказал о трудностях в работе с Машей Распутиной и Викой Цыгановой

Музыкальный композитор Виталий Окороков признался, что работать с певицами Машей Распутиной и Викой Цыгановой ему пришлось очень непросто.

Причиной разлада во время сотрудничества Окороков называет сложные характеры артисток.

«Вика Цыганова и Маша Распутина — такие диктаторши! У них на все свое мнение, никого не слушают. Я им как композитор пытался советовать: вот здесь надо так спеть, тут эдак. Но у этих женщин не забалуешь», — признался Окороков.

Виталий Окороков вспомнил, как нарвался на резкие высказывания Маши Распутиной в свой адрес.

«Так, композитор, ты нотки написал? Денежки получил? Иди в ресторан отмечай песенку!» — вспомнил гнев певицы Окороков в беседе с KP.RU.

Напомним, ранее Виталий Окороков рассказал о слишком крутом нраве другой эстрадной артистки. Продюсер успел поработать с Аллой Пугачевой. По словам музыканта, Примадонна при нем могла устранить почти любую проблему. Алла Борисовна без церемоний заходила даже в кабинеты высокопоставленных лиц.

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