«Донбасс стал лакмусовой бумажкой для всех»: Цыганова не поверила в искренность слов Баскова

Как отметила певица, лучше бы «золотой голос России» сидел и молчал.

Певица Вика Цыганова заявила, что не верит в искренность слов музыканта Николая Баскова, который в последнее время активно поддерживает спецоперацию России в Донбассе.

«Я не верю Баскову, который вдруг стал патриотом. Донбасс стал лакмусовой бумажкой для всех. Это такое «стояние». И некоторые мои коллеги просто «переобулись». Никогда я их не видела ни в ДНР, ни в ЛНР, ни во время возвращения Крыма в 2014 году». Вика Цыганова

Как отметила Вика Цыганова, она частый гость в Крыму, где всегда давала концерты. Она видела, как 25 тысяч человек стояли под дождем и кричали, что «фашизм не пройдет». Баскова в те годы в Крыму она, к сожалению, не видела, сообщает news.ru.

Напомним, что Николай Басков был одним из первых, кто поддержал спецоперацию России в Донбассе. Он разместил пост со словами: «Россия не начинает войны, а их заканчивает».

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