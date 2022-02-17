«Про здоровье не позвонил только Байден»: Дмитрий «Гоблин» Пучков лег в больницу

Знаменитый переводчик фильмов отмечает, что у него не коронавирус.

16 февраля известный видеоблогер, переводчик и дублер фильмов Дмитрий «Гоблин» Пучков отправился на добровольную госпитализацию, о чем сообщил в социальных сетях.

«Как тот лось в анекдоте: я все пью и пью, а мне все хуже и хуже. Болезнь вторую неделю не отпускает, принял решение отдаться специалистам — залег в больничку», — написал 60-летний публицист в Instagram, выложив фотографии из медицинского учреждения.

Причем, что за болезнь подкосила звезду Интернета, так и не ясно. Пучков рассказал журналистам РИА Новости, что тест на «ковид» у него отрицательный, а диагноз врачи еще не поставили.

«Спасибо за внимание и заботу – похоже, с вопросами про здоровье мне не позвонил только Байден, — обратился «Гоблин» к подписчикам 17 февраля. – Со мной все хорошо, прохожу обследование, кормят отлично, сон волшебный, поводов для тревоги нет».

Напомним, блогер прославился своей авторской озвучкой западных фильмов, породив такое понятие, как «гоблинский перевод». Также он известен, как обозреватель фильмов, сериалов, компьютерных игр и автомобилей.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.