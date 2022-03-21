«Она — талант, номер один, прима оперной сцены в мире»: Киркоров поддержал Нетребко после отмены ее выступлений в театрах Европы

Филипп Киркоров публично высказался об Анне Нетребко, назвав ее великой певицей современности.

Накануне, 20 марта, во время шоу «Маска» на НТВ председатель судейской коллегии проекта Филипп Киркоров публично поддержал свою подругу, оперную певицу Анну Нетребко.

Когда на сцену шоу «Маска» вышел Дракон, Филипп Киркоров признался, что Анна Нетребко по секрету говорила ему, что Дракон — ее любимчик.

«Обычно плохих парней любят очень хорошие девочки. Так вот, одна очень хорошая девочка, девушка, женщина… Мало того, что она хорошая, она — красавица, она — талант, она — номер один, прима оперной сцены в мире. Так вот, ты — ее любимый персонаж. Это Анна Нетребко. Я тебе рассказал маленький секрет», — высказался Филипп Киркоров.

Таким образом поп-король выразил свое восхищение и поддержку Анне Нетребко, которая сейчас переживает непростые времена.

Из-за того, что Анна Нетребко отказалась публично выражать свою позицию по поводу происходящего на Украине, от ее выступлений отказались театры в Европе.

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