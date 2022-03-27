«Шена любит меня!»: Филипп Киркоров сделал заявление о дочери Валерии на шоу «Маска»

На канале НТВ в это воскресенье, 27 марта, вышел в эфир седьмой по счету выпуск третьего сезона самого охраняемого проекта – шоу «Маска».
Когда на сцену вышла участница в костюме Леопарда, Филипп Киркоров решил настаивать на своей любимой версии.
«Там твоя дочь, Валерия», — обратился он к коллеге по жюри.
«Ну ты видишь, я даже приоделась», — ответила Валерия Киркорову.
«Шена любит меня!» — уверенно заявил Филипп Киркоров.
Правда, тут же кто-то из членов жюри напомнил, что Леопард в прошлом выпуске признавался в любви Тимуру Батрутдинову.
«Она же актриса, это для отвода глаз», — объяснилась за дочку певица Валерия.
«Если бы ты сказала, что любишь меня, это бы означало, что у тебя прекрасный вкус», — сказал Леопарду Киркоров.
Напомним, в прошлом выпуске Филипп Киркоров вспоминал, как забирал Шену, Анну Шульгину, вместе с ее отцом из роддома.
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