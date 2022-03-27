Заграница не манит: Наташа Королева намекнула на свое местопребывание

Наташа Королева неожиданно для своих подписчиков, опубликовала свежий пост в Telegram-канале. Так, артистка прервала долгое молчание, намекнув, где именно она находится. И судя по всему, жена танцовщика Сергея Глушко не последовала примеру именитых звезд первой величины: Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина, Чулпан Хаматовой, Ксении Собчак и Андрея Урганта.

Если верить соцсетям знаменитости, то она находится в Северной столице. Именно из Санкт-Петербурга поп-дива вышла на связь с фолловерами. Дав понять, что у нее все прекрасно. А многие полагали, что Королева могла уехать за границу.

«Ну здравствуй мой любимый город! Питер всегда спасает, он из всех бед выручает. Знает он, что меня гложет! И мне непременно поможет», — написала многозначительные строчки певица.

Кстати, поговаривают, что Иван Ургант уже вернулся на родину. А вот Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин с детьми — двойняшками Гарри и Лизой — пока остаются в Израиле. За рубеж подалась и Чулпан Хаматова. У актрисы есть коттедж под Ригой в экопоселении. С собой в Латвию Чулпан увезла и дочек.

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