Чистейшая природа — лес, озеро и ресторан открыли: Хаматова отстроила коттедж в экопоселении в Латвии

Только прошлым летом дома в этом чудном уголке продавались по 400 тысяч евро.

Чулпан Хаматова примкнула к отечественным селебрити, которые уехали за границу. Сначала актриса театра и кино съездила в заграничный отпуск, а потом вместо того, чтобы вернуться в Москву, прилетала в Ригу. Оказывается, звезда кино обзавелась собственной недвижимостью в Латвии. Где же поселилась Чулпан Хаматова?

Еще почти десять лет назад приятели посоветовали ей купить землю в экопоселении между Ригой и небольшим городком Цесис. Один из местных бизнесменов в 80 км от Риги продавал землю для обеспеченных иностранцев и местных. По слухам, удовольствие это было не из дешевых. Земля в такой глуши продавалась по тем временем по завышенным ценам.

Тогда мало кто мог оценить всю прелесть экопоселения. Иными словами «бешеных денег» стояла возможность жить рядом с красивейшей природой, правда, на приличном расстоянии от цивилизации. Сюда хорошо разве что приезжать в отпуск.

Поговаривают, что Чулпан купила в экопоселении землю еще в 2013-м. Позже она получила вид на жительство в Латвии и построила на участке в 50 соток внушительный домик в 200 «квадратов».

Всего в поселке Аматциемс около трехсот коттеджей. Все дома построены из дерева, никаких заборов, кругом деревья, рядом лес и озеро. Также в поселке есть и островок с благами цивилизации. К примеру, тут открыли магазин, салон красоты и даже ресторан. Только прошлым летом готовые дома здесь продавались по 400 тысяч евро.

По материалам «Комсомольская правда».

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