«Слава Богу, работал мальчик столько лет»: что говорят об отъезде Урганта в Израиль, где дорого жить

Глава Music Box, продюсер и медиаменеджер Наталья Палинова высказалась о том, что шоумен покинул страну.

Гостьей свежего выпуска YouTube-проекта «Алена, блин!» стала глава Music Box, продюсер и медиаменеджер Наталья Палинова. Разговор в студии зашел об отечественном шоу-бизнесе и звездах, которые неожиданно для многих поклонников оказались в отпуске за границей. В частности, в беседе упомянули Ивана Урганта, находящегося в Израиле.

«Наш шоу-бизнес так колбасит!» — отметила глава Music Box Наталья Палинова о том, как ведут себя селебрити на фоне происходящих событий. Также есть группа звезд, которые уехали за границу. Их список пополнили: Чулпан Хаматова, она в Латвии, Алла Пугачева и Максим Галкин, Иван Ургант — они в Израиле.

Говоря о том, что многие критикуют ведущего программы «Вечерний Ургант» за его отпуск, медиаменеджер и эксперт российского шоу-бизнеса Наталья Палинова уточнила, что не видит в отъезде шоумена из России какой-то проблемы. Так, глава Music Box задалась вопросом: «А чем бы Ваня Ургант сейчас занимался, сидя в Москве, учитывая, что его шуточки в нынешних реалиях мало кому нужны».

«Ну а что Ивану Урганту делать в Москве? Программа его приостановлена. Веселить, шутить в его манере сейчас уж точно не к месту. Все-таки эфирная сетка наполнена абсолютно другим контентом. Да и люди вряд ли станут включать телевизор в то время, когда Ваня будет делать свое шоу. Ну выдался у него отпуск, почему бы не поехать. Есть у него на это есть деньги. В Израиле тепло, хорошо! Да, там дорого. Но слава Богу, работал мальчик столько лет без выходных. А чем бы он тут был бы полезен. Анекдоты рассказывать? Пусть поедет и напишет там несколько интересных сценариев. Что тут такого? Он же не сказал: все, до свидания! Я уезжаю навсегда. Я не вижу в этом никакого преступления. Поехал и приехал», — заверила продюсер Наталья Палинова.

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