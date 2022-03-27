«Непременно поможет»: впервые за долгое время Наташа Королева вышла на связь

В конце февраля Наташа Королева перестала выходить на связь к поклонниками. Фанаты начали беспокоиться и выдвигать свои версии того, что могло произойти с артисткой. Большинство склонялись к мнению, что певица устроила себе детокс от соцсетей.

Накануне Королева все-таки вышла на связь. В своем телеграм-канале она опубликовала кадры, которые сняла в отеле Санкт-Петербурга.

«Ну, здравствуй, мой любимый город! Питер всегда спасает, он из всех бед выручает, знает он, что меня гложет и мне непременно поможет», — написала Королева.

больше по теме Телефон отключен: пропавшая из соцсетей Наташа Королева могла покинуть Россию Певица больше недели не выходит на связь с поклонниками.

Напомним, ранее единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко – 20-летний Архип вместе со своей возлюбленной Мелиссой Валынкиной перебрался в московскую квартиру.

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