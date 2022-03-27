Правильный перекус: как приготовить бутерброды с крем-сыром
Видео
Что можно сделать на балконе: три крутые идеи
Видео

«Должны быть у каждой»: Бабкина появилась в джинсах – хите сезона, которые рекомендовала Хромченко

Свободная прямая модель отлично подает фигуру и скрывает объемы.

«Должны быть у каждой»: Бабкина появилась в джинсах – хите сезона, которые рекомендовала Хромченко
Надежда Бабкина. Фото: Global Look Press

Надежда Бабкина появилась в театре «Русская песня» в джинсах-трубах, которые стали хитом этого сезона. Именно на них советовала обратить внимание коллега «казачки Нади» по «Модному приговору» Эвелина Хромченко.

Надежда Бабкина.
Надежда Бабкина. Фото: соцсети

«Джинсы-трубы должны быть у каждой женщины, особенно в нынешнем сезоне», — говорила ведущая в одном из выпусков шоу.

Такие брюки из денима хорошо подают фигуру, отлично скрывают погрешности и объемы фигуры, удлиняют ноги и легко вписываются в любые образы.

Ранее в актуальных джинсах появлялась на шоу Первого канала актриса Светлана Ходченкова, а затем певица Назима, которая выбрала их для экскурсии по пескам в Арабских Эмиратах.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

джинсыМодный приговорНадежда Бабкиначто модноЭвелина Хромченко