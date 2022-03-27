Брежнева – в Италии, Лобода – на Мальте: Сердючка отказалась от помощи известного россиянина, чтобы покинуть Украину

Андрей Данилко живет в Киеве и улетать из города не собирается.

Андрей Данилко (псевдоним Верка Сердючка) рассказал на YouTube-шоу «А поговорить?», почему, в отличие от некоторых других украинских звезд, остается Киеве.

Напомним, Вера Брежнева улетела в Италию, Светлана Лобода – на Мальту, где у них в собственности недвижимость.

Ведущая проекта Ирина Шихман предположила, что артист не уезжает из страны из-за закона, согласно которому мужчины от 16 до 60 лет не имеют права этого делать. Однако Верка Сердючка сказала, что по другой причине.

«Ира, я нахожусь дома у себя, в своей стране. И никуда не собирался уезжать», — сказал Андрей Данилко.

Артист признался, что один известный человек из России (имя не захотел называть) обещал ему помочь с отъездом из Украины, но он отказался. Сейчас в подъезде дома музыканта живут всего двое человек — он и его сосед Дима.

Напомним, недавно Светлана Лобода хотела прилететь в Латвию, чтобы дать там концерт. Однако выступление отменили, сославшись на неблагоприятные погодные явления.

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