Примадонна не дружит с иностранными языками: Галкин в Израиле работает переводчиком Пугачевой

Звезды прекрасно проводят время на «земле обетованной» вместе с наследниками.

Телеведущий Максим Галкин в Израиле, как говорят его друзья и знакомые, устроился работать переводчиком своей жены певицы Аллы Пугачевой.

Дело в том, что Примадонна не знает иностранные языки. Ее язык общения — русский. А вот Максим Галкин полиглот. Он свободно владеет помимо русского немецким, английским и французским языком.

Прекрасно образованы и наследники Алла Пугачевой. Гари и Лиза Галкины учат французский и английские языки. Часто с ними занимается лично Максим Галкин, сообщает МК.ru.

Напомним, что Алла Пугачева со своим семейством находится в израильской Кесарии. Причем, по слухам, она могла уже вернуться в родную страну. На это намекнула крестная Гарри и Лизы Мила Ставицкая.

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