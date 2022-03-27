«У вас нет долларов»: Барских пришлось юлить после откровений своего директора

Кирилл Фельдман говорил, что певец может выступить перед российскими олигархами за границей.

Максу Барских пришлось оправдываться за слова своего директора, которого подловили журналисты-пранкеры. Представители канала «Рен-ТВ» позвонили Кириллу Фельдману, сказав, что они представляют неких богатых россиян. И предложили выступить украинскому музыканту для них за границей с оплатой в долларах.

«В принципе, можно», — недолго думая ответил Фельдман.

Единственное условие – ему нужно было понимать, что это за люди.

Макс Барских отреагировал в своих социальных сетях на публикации, которые последовали после этого в СМИ.

«Уже не знают, что придумать, дебилы. Во-первых, к вам ничего не летает, а во-вторых, у вас нет долларов. Хоть бы подумали, прежде чем писать фигню», — заявил исполнитель «Туманов».

Отметим, что в Россию Барских в общем-то никто не предлагал лететь, а доллары у миллионеров по большей части никуда не делись. По сути певец никак не опроверг своей возможности выступить перед русскими за деньги.

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