«Потихонечку переобувается»: Барских в куртке с военным камуфляжем заговорил о том, что надо быть добрее

С началом спецоперации России на Донбассе украинский певец Макс Барских вылил в адрес нашей страны много грязи. Кроме того, артист отметил, что больше не будет приезжать сюда на концерты и не собирается возвращать деньги за запланированные шоу.

Накануне в своей соцсети Макс опубликовал новое видеообращение. Он нарядился в куртку с военным камуфляжем и прогулялся по улице.

«Я наткнулся на одну статью украинского пророка, который говорил, что через эти испытания пройдут осознанные люди, несущие свет и добро. Мне хотелось сказать каждому из вас: давайте не терять самообладание, давайте не отвечать злом на зло, так как зло всегда наказуемо и оно всегда возвращается», — сказал Барских.

Пользователи Сети заметили, что артист обращается к фанатам на русском языке.

«Он походу не знает украинский язык. По-моему, он уже потихонечку переобувается. Россию облил, точнее всех людей, а теперь: «Несите свет, будьте добрее». Надел курточку с военным камуфляжем», — писали пользователи Сети.

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