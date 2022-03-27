Светлана Лобода отменила концерт в Латвии из-за неблагоприятных погодных условий

Певица Светлана Лобода в «Телеграм» сообщила, что ее концерт в Латвии не состоится.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями и штормовым предупреждением организаторы сегодняшнего благотворительного мероприятия приняли решение проводить его в ТВ-формате».
По словам Светланы Лободы, живое выступление обязательно состоится, но в следующий раз. Как отметила украинская исполнительница, она перечислила пять тысяч евро в специальный фонд. Звезда призвала своих поклонников сделать то же самое.
Напомним, что Светлана Лобода в последнее время живет на Мальте. При этом она совершила поездку в Латвию ради выступления.
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