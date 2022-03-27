«Максим никогда про это не говорил»: Собчак рассекретила прошлое отца Галкина

Более десяти лет назад Максим Галкин стал мужем Аллы Пугачевой. Пара растит двоих детей и, по словам брата шоумена Дмитрия, живет в полной гармонии.

О своих родных Максим не любит рассказывать. Накануне это сделала Ксения Собчак. Телеведущая сообщила, что отец шоумена был депутатом.

«Отец Галкина — Александр Александрович — в течение полутора лет был депутатом Государственной Думы второго созыва. Ему достался мандат Льва Рохлина, убитого в июле 1998 года. Прикольно. А Максим как-то никогда про это не говорил», — написала в своем телеграм-канале Собчак.

Напомним, в начале марта Максим Галкиин и Алла Пугачева с детьми уехали из России. Предположительно, семья находится в Израиле. Там же уже несколько недель находится и Ксения Собчак.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.