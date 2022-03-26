«Никогда не было алкоголя»: Ксения Собчак посмеялась над райдером Валерия Меладзе

Телеведущая уверена, что исполнитель просит слишком много за свои концерты.

Бывшая ведущая проекта «Дом-2» Ксения Собчак пришла в ужас, увидев райдер Валерия Меладзе.

Жена Константина Богомолова отметила, что никогда не требовала во время своих выступлений спиртного. Зато Собчак всегда включает в райдер куриные котлеты и гречку с луком и грибами.

Слушатели обсуждают в Сети райдер Валерия Меладзе. Оказалось, певец желает передвигаться только на Mercedes не старше трех лет и просит суточные в евро, которые включены в основной гонорар. А еще для Меладзе важно наличие 12-летнего виски.

Ксения, как и другие пользователи Сети, поразилась списку требований Валерия Меладзе, которому запрещено выступать в России.

«В моем райдере никогда не было алкоголя. А вот куриные котлетки и гречка с луком и грибами были, есть и будут», – заявила Ксения Собчак в личном микроблоге.

Напомним, ранее муж Ксении Собчак опроверг информацию о воссоединении с женой. Телеведущая по-прежнему находится в Израиле.

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