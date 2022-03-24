Врала, что в отпуске: Собчак не прилетела в Москву на запланированную встречу с подписчиками

Ксения Собчак — одна из первых, кто улетел из России в связи с мировыми событиями. Телеведущая утверждала, что повезла сына Платона на каникулы на море, однако прошло уже три недели, а возвращаться она, похоже, не планирует.

В пятницу, 25 марта, у так называемой журналистки должна была состояться мотивационная встреча с подписчиками в Москве, которая переносилась уже раза три. Если сначала Собчак писала, что переживает сейчас не лучшие времена и якобы у нее подавленное настроение, то сейчас объявила, что готова пообщаться со своими фанатами удаленно.

«Вместе» в итоге будет, но немного на расстоянии. Встреча пройдет в формате онлайн по понятным причинам, оффлайн проведем позже», — телеграфировала в закрытом канале Собчак.

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